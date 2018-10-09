«نخيل» تستعرض مشاريع عقارية بـ 14 مليار يورو في «إكسبو ريال»

المصدر: دبي- البيان

تشارك «نخيل» للتطوير العقاري للعام الثاني على التوالي في معرض «إكسبو ريال 2018» المقام في ميونيخ حيث تستعرض مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار يورو.

وتعتبر «نخيل» المطور العقاري الوحيد المشارك من دبي في هذا الحدث، الذي تستعرض فيه مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية تشمل وحدات سكنية جاهزة وعلى الخريطة مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 6% وما فوق، وقطع أراض مخصصة للتطوير التجاري أو السكني أو الفندقي وذلك في مواقع مميزة مثل «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً و«جزر ديرة» القادمة.

و«نخيل» لديها أكثر من 27.5 ألف مستثمر دولي من الذين أنفقوا 28 مليار يورو على أكثر من 42 ألفاً من قطع الأراضي أو الوحدات العقارية، ويشكل الأوروبيون حوالي 4000 منهم، مع استثمارات في «نخيل» بلغت قيمتها 1.9 مليار يورو. وفي الأشهر الـ 12 الماضية وحدها، اشترى 360 مستثمراً من أوروبا عقارات من «نخيل» بقيمة 174 مليون يورو.

وتأتي مشاركة «نخيل» في المعرض بعد أيام قليلة من إعلان حكومة دبي عن أهدافها السياحية الجديدة والتي تستهدف استقطاب 21-23 مليون زائر بحلول عام 2022 والنمو إلى 23-25 مليون زائر بحلول عام 2025 من خلال تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الموصى بزيارتها والمدينة الأكثر زيارة في العالم والمدينة ذات أكبر عدد من الزيارات المتكررة.

وحافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي، كما حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين مع 88.2 مليون راكب العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان الإمارة من 3.2 ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من 5 ملايين نسمة بحلول 2030.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «الأرقام تتحدث عن نفسها. التفكير المبتكر والطموح الجريء ساهما في تحول مدينة دبي إلى واحدة من أكثر المدن نجاحاً ونمواً في العالم، كما ستساهم أيضاً المجموعة الكبيرة المتنوعة من المشاريع الماضية والحالية والمستقبلية لـ»نخيل«بشكل محوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعيش والتجارة والسياحة والترفيه والاستثمار.

يسعدنا المشاركة مرة أخرى في معرض»إكسبو ريال«لتمثيل دبي ولنسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة التي توفرها المدينة للمستثمرين لكي يكونوا جزءاً من المشهد العقاري المثير والمتنامي».

وزارت «نخيل» المعرض «للمرة الأولى في عام 2015 من خلال شريكها»إنجل آند فولكرز«للوساطة العقارية ومقرها هامبورغ. وبعدها بثلاث سنوات، عادت الشركة إلى الحدث الشهير على مستوى العالم بصفتها عارضاً للسنة الثانية على التوالي لتسلط الضوء على العديد من المشاريع بما في ذلك المجتمعات الرئيسية.

والمجمعات السكنية ومجموعة كبيرة من مشاريع الضيافة والتجزئة، ومن بين هذه المشاريع، مشروعان تم طرحهما للبيع الأسبوع الماضي، هما»أبراج التنين«، ومجموعة من المنازل الفاخرة المكونة من 147 منزلاً، في مجتمع»جميرا بارك«.

مجسّمات

يضم الجناح» مجسمات لـ «نخلة جميرا» و«بالم 360»، أحد أحدث معالم الجزيرة الجديدة والمكون من برجين توأمين سكني وفندقي بارتفاع 260 متراً ويضم وحدات بنتهاوس تبلغ مساحة كل منها 1115 متراً مربعاً، وأكبر حوض سباحة إنفينيتي في العالم مع إطلالات بزاوية 360 درجة على دبي.