«بيكر هيوز جي إي» تستحوذ على 5 % في «أدنوك للحفر»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ «جنرال إلكتريك» تهدف لدعم نمو وتطور «أدنوك للحفر» إحدى الشركات التابعة لأدنوك وترسيخ مكانتها شركة رائدة في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة.

وتستحوذ «بيكر هيوز جي إي» بموجب الاتفاقية على حصة 5% في شركة «أدنوك للحفر» مقابل ملياري درهم (550 مليون دولار) فيما ستبقى «أدنوك» مالكة لحصة الأغلبية 95% في «أدنوك للحفر».

وستتعاون «أدنوك» و«بيكر هيوز جي إي» لتوسعة خدمات «أدنوك للحفر» ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف. وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها «أدنوك» المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.

و«أدنوك للحفر» أكبر شركة حفر في منطقة الشرق الأوسط وهي المزود الوحيد لمنصات الحفر والخدمات ذات الصلة لمجموعة شركات أدنوك، حيث تمتلك خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بطبقات الأرض في دولة الإمارات مما يسهم في ضمان كفاءة وسرعة العمل مع الحد من المخاطر أثناء الحفر.

وتدعم هذه الشراكة جهود «أدنوك» لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% بحلول 2025 ولزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها:

تماشياً مع توجيهات القيادة ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع «بيكر هيوز جي إي» التي تأتي لمواكبة نمو الطلب على خدمات الحفر في أبوظبي فيما نعمل على تنمية وتطوير مواردنا الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية كما نسعى أيضاً للاستفادة من الفرص المحتملة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة».

وأضاف: ستسهم هذه الشراكة الفريدة مع «بيكر هيوز جي إي» في مواكبة نمو وتطور أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وكذلك في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز القيمة والعائد الاقتصادي. كما تمثل الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتي نركز من خلالها على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

وأوضح أن اجتماع قدرات وخبرات كل من «أدنوك للحفر» و«بيكر هيوز جي إي» سيسهم في تعزيز كفاءة عمليات حفر الآبار وخفض الوقت اللازم لتهيئتها وفي تحقيق عوائد مجزية وتمكين نقل المعارف والخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى الدور المهم لهذه الشراكة في زيادة فرص التطوير المهني ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات جيدة من التنافسية في سوق خدمات آبار النفط في الإمارات.

وستواصل «أدنوك للحفر» القيام بدورها كمزود وحيد للحفارات لمجموعة شركات أدنوك وستستفيد من نمو أنشطة أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج من خلال تقديم خدماتها الجديدة المتكاملة والسعي للاستحواذ على 30% من سوق خدمات حفر وتهيئة الآبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك بالتزامن مع تعزيز كفاءة عمليات الحفر وتحسين مستويات خدمة العملاء.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للجانبين الاستفادة من أسطول الحفارات الذي تمتلكه «أدنوك للحفر» مع الحد من الاستثمارات الرأسمالية الإضافية، وتفسح الاتفاقية المجال أمام «أدنوك للحفر» للاستفادة من فرص تجارية جديدة وإمكانية التوسع من خلال تقديم خدمات الحفر المتكاملة خارج الإمارات.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة تدفقات طويلة الأجل في الإيرادات وأن تدعم نمو وتوسع كل من «أدنوك للحفر» و«بيكر هيوز جي إي» من خلال خطط عمل مدروسة وهيكلية تجارية تضمن المنافع المتبادلة والأرباح المستقبلية. وستقوم الشركتان بإنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين منهما للإشراف على تنفيذ التعاون وسيتم تمثيل «بيكر هيوز جي إي» في مجلس إدارة «أدنوك للحفر».

من جانبه قال لورنزو سيمونيللي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي: تسهم هذه الشراكة بين «بيكر هيوز جي إي» و«أدنوك» في تعزيز العلاقة الوثيقة القائمة بين الجانبين بما يدعم جهودنا الرامية لزيادة الإيرادات المتوقعة وتحقيق النمو والتطور لكلتا الشركتين على المدى البعيد.

ويسعدنا الحصول على حصة أقلية في «أدنوك للحفر» والعمل معاً على تطوير الشركة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة في كل مجالات وجوانب أعمالها.

وتقع الإمارات في واحد من أغنى الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم وتحظى بإمكانية الاستفادة من مكامنها غير المطورة وتطوير الموارد الحالية. سيوفر استثمار هذه الإمكانات من خلال تنمية وتطوير شركة «أدنوك للحفر» المزيد من الفرص التنافسية أمام مزودي الخدمات لدعم جهود أدنوك للتوسع في عمليات الحفر المتكاملة والخدمات المساندة.

وستساهم النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك للحفر» في الاستفادة بشكل أفضل وأوسع من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص المحلي وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفي أدنوك للتطور والارتقاء في مسيرتهم المهنية وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

كما تدعم الشراكة الجديدة جهود أدنوك الرامية لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتعكس التزام «بيكر هيوز جي إي» تجاه الإمارات على المدى البعيد. ويعمل «مويلس آند كومباني» مستشاراً مالياً حصرياً لأدنوك بينما يقدم «سيتي بنك» الاستشارات لشركة «بيكر هيوز جي إي».

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تعمل «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» في الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً ويتجاوز عدد العاملين فيها الـ 1000 موظف وتدعم عملاءها بمنتجات وخدمات تغطي مختلف جوانب ومراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز، وتعتزم الشركة تعزيز عملياتها الحالية وحضورها في أبوظبي ومواصلة تقديم خدماتها لأدنوك وغيرها من العملاء في منطقة الشرق الأوسط.