مجلة «إنك»: ثلاثة دروس في الابتكار من دبي

ذكرت مجلة «إنك» الأميركية، أن دولة الإمارات اشتهرت بالجمع بين مزيتين، وهما الارتباط الوثيق بالماضي، وفي الوقت نفسه معانقة المستقبل بجرأة شديدة.

وأضافت المجلة أن دبي تقدم لمدن العالم ثلاثة دروس في الابتكار وكيفية تحويله إلى واقع ملموس.

ونشرت المجلة الأسبوعية مقالاً عن الابتكار في دبي، أفادت فيه بأن الدرس الأول الذي تقدمه دبي في الابتكار هو الرؤية بعيدة المدى التي تخطط للمستقبل، وتنظر إلى نطاق زمني طويل. وأوضحت «إنك» في هذه النقطة أن دبي اهتمت بالاستثمار في البشر، وانتهجت سياسة عامة تهدف إلى إسعاد سكانها، وجعلت من هذا الهدف ضرورة في نظام التعليم، بل وحتى في التجارة والاستثمار الخارجي المباشر.

وتطرقت «إنك» إلى الدرس الثاني، وهو الجرأة في التخطيط، حيث ذكرت أن دبي طوت خطوات واسعة على طريق التنوع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على الموارد النفطية والاتجاه إلى الإبداع والابتكار، ليصبحا بمثابة العملة المتداولة الرئيسية في الإمارة، بحسب وصف المجلة.

واختتمت «إنك» بالإشارة إلى الدرس الثالث، وهو تشجيع التصميم، باعتباره إحدى أبرز أدوات الابتكار. وسلطت المجلة الضوء في هذا الشأن على «حي دبي للتصميم». دبي ـ البيان