طالبان يفوزان بمسابقة «شراع»

المصدر: الشارقة-البيان

فاز طالبان من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الأول في أكثر مسابقة شعبية ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) المعروفة باسم أسبوع مسابقة «ستارت أب».

حيث حصل سيدهارت سينغ، سنة رابعة اقتصاد، وعاصم أحمد، سنة ثالثة تسويق، على جائزة قدرها 25 ألف درهم وفرصة لتطوير فكرتهما التجارية التي تسعى إلى تسهيل المواصلات في المجمعات السكنية المسورة وإطلاقها في السوق. وتنافس في المسابقة على المراتب الثلاث الأولى العديد من المصممين والمطورين والخبراء من مختلف المجالات.

حيث عملوا خلال 54 ساعة على وضع فكرة تجارية ودراسة كاملة لتنفيذها وتسويقها. قال سينغ:«قررنا أن نركز في مشروعنا على المجمعات السكنية وجعل المواصلات فيها أسهل وأرخص وسهلة الوصول خاصة وأن الكثير من الناس لا يعرفون ركوب الدراجة».

وأضاف أحمد عاصم:«تمحورت فكرتنا حول التحرك والإنتقال لمسافات قصيرة، فنظرنا بادئ الأمر إلى إمكانية تسهيل التنقل بين كليات الجامعة ومن سكن الطلبة إلى حرم الجامعة وحتى تسهيل التنقل بين جامعتنا وجامعة الشارقة فتقدمنا بمقترح استخدام دراجات السكوتر للطلبة.