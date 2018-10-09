غرفة أبوظبي تشارك في معرض الصين لسلع الواردات والصادرات في غوانزو

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس لقاءً تحضيرياً لوفد رواد الأعمال الذي سيمثلها والمشارك في فعاليات الدورة 124 لمعرض الصين لسلع الواردات والصادرات والذي سيقام في مدينة غوانزو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23-27 أكتوبر الجاري.

وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بداية الاجتماع: تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمرة الأولى في المعرض من خلال وفد يضم عدداً من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعرف على هذا المعرض الهام وما يضمه من مشاركين وما سيتم عرضه من منتجات متنوعة.

حيث تشكل هذه المشاركة فرصة لرواد ورائدات الأعمال في تطوير أعمالهم وتلبية متطلباتهم بالتعرف والالتقاء بالشركات المشاركة في هذا المعرض الدولي الهام، كوننا نسعى إلى نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير جميع متطلبات العاملين به وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النمو في أعمالهم.

وأضاف القبيسي: نأمل أن يكون الوفد المشارك الذي يضم عدداً من رواد ورائدات الأعمال خير ممثل لأبوظبي والدولة، والسعي عبر المشاركة في معرض الصين لسلع الواردات والصادرات إلى تطوير أعمالكم ومشاريعكم وتطوير ذاتكم لإنجاح أعمالكم في المستقبل.

وأوضح نائب مدير عام غرفة أبوظبي أن الغرفة تبذل جهداً متواصلاً وتسخر كل الإمكانيات المتوافرة لجعل هذه الزيارة كمبادرة من الغرفة ذات مردود وعائد مباشر وعملي على هذه الشركات وعلى الجهات الرسمية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكر القبيسي أن هذه الزيارة تعتبر دعماً ومساندة عملية ومباشرة ونوعية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد وضعت برنامجها إدارة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالغرفة في إطار رؤية جديدة للإدارة في تقديم التسهيلات والتركيز لتحقيق النتائج والعائد والفائدة المباشرة من مبادراتها لهذا القطاع الهام.

ومن جهته أكد داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تتولى تنظيم زيارة الوفد إلى المعرض أهمية مشاركة وفد رواد ورائدات الأعمال الذي يمثل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في المعرض، موضحاً أن الغرفة قد وفرت الدعم والتسهيلات لإنجاح مشاركة هذا الوفد في المعرض الذي يعتبر من أهم المعارض العالمية.