«كهرباء الشارقة» تستعرض مشروع العدادات الذكية

المصدر: الشارقة -البيان

أنهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، استعدادها للمشاركة في معرض جيتكس 2018 الذي ينطلق الأسبوع المقبل في دبي، وتشارك فيه حكومة الشارقة بمنصة متميزة لعرض مبادرات التحول الرقمي والاستدامة،.

حيث تتضمن مشاركة الهيئة استعراض مشروع العدادات الذكية في الشارقة والذي يعنى بتوفير الوقت والجهد الخاص بقراءة العدادات عن طريق إدارة ونقل بيانات العدادات بشكل مباشر وآمن.

، كما سوف يتم عرض شبكة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة التي تعتبر من أحدث وأكثر الشبكات تكاملاً . وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة رائدة في التحول الرقمي في الإمارة ومستمرة في مسيرتها منذ طرح بوابة الدفع الإلكتروني الأولى تبعتها بوابة الدفع الذكي والخاصة بالتطبيق الذكي وتم العمل على مبادرات خاصة بالتحول الرقمي مثل مشروع العدادات الذكية، ومشروع شبكة نظم المعلومات الجغرافية ومبادرات تبادل المعلومات والبيانات مع مختلف الجهات والدوائر الأخرى في إمارة الشارقة بهدف أتمتة العمليات والإجراءات بما يختصر وقت العميل ويقلل جهده.

وأوضحت مروة السويدي رئيس قسم إدارة الخدمات الذكية بإدارة تقنية المعلومات والاتصالات، أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تعريف الزائرين بالنسخة الجديدة من التطبيق الذكي والذي يحوي عدداً من الخصائص الجديدة، كما تتضمن المشاركة عرض التطبيق الداخلي لقارئي العدادات.