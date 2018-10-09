«جلفار» تستكشف الفرص الاستثمارية في أوزبكستان

المصدر: رأس الخيمة- البيان

توجه شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنظارها صوب أوزبكستان كونها سوقاً جديدة لمنتجاتها.

وذلك عقب مشاركتها مؤخراً في منتدى الأعمال الإماراتي-الأوزبكي في العاصمة الأوزبكية طشقند بهدف تعزيز علاقات التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وخلال المنتدى الذي حضره أكثر من 80 من المسؤولين البارزين والوزراء وقادة الأعمال من كلا البلدين عبرت جلفار عن اهتمامها بسوق المنتجات الدوائية في أوزبكستان.

حيث أوضح عرفان نابي شيخ، مدير المنطقة القارية لشركة جلفار أن الشركة سعت لتعزيز حضورها المتميز في المنطقة من خلال بناء علاقات جديدة تضيف قيمة لأعمالها وتوفر حلولاً بتكلفة مقبولة للعائلات في مجال الرعاية الصحية.

وقال: آسيا الوسطى منطقة مهمة جداً لنا، فقد شهدت أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي ترحب بالمستثمرين الجدد وعمليات الإصلاح والتطوير فيها قائمة على قدم وساق، ونحن نراقب ونتابع مستجدات قطاع المنتجات الدوائية في أوزبكستان بشكل دقيق ونثمن جهود الحكومة الأوزبكية لتوفير منتجات دوائية عالية الجودة بتكلفة معقولة للجميع، لذا نسعى لدراسة واستكشاف الفرص المختلفة في هذا البلد، والتي ستمكننا من توفير حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية لتحقيق فرق حقيقي في حياة الناس.

وأضاف شيخ: أوزبكستان بلد واعد وينطوي على كثير من الفرص المتميزة، فالسوق يتطور بسرعة كبيرة، لذا فمن المتوقع أن يصبح أكثر جاذبية في السنوات المقبلة، وهذا ما دفعنا في جلفار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في أوزبكستان ودول آسيا الوسطى، ونتطلع إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الأشهر المقبلة.