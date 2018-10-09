الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر قيمة أسماء الدول

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً على مؤشر قيمة أسماء الدول العالمي، والثالثة عالمياً من حيث القوة النسبية، إحدى الفئات الفرعية ضمن المؤشر، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس للعام الجاري.

وجاءت الإمارات ضمن أقوى 20 اسم دولة عالمياً على المؤشر، حيث احتلت المركز 20 في الترتيب العام، متقدمة على دول متطورة مثل الصين وبلجيكا والنرويج وأستراليا وأيرلندا. وبلغت قيمة اسم الدولة حسب المؤشر 707 مليارات دولار في مؤشر عام 2018، مقابل 594 مليار دولار في2017 بارتفاع بنسبة 19%.

وسجلت الإمارات مركزها الثالث عالمياً من حيث القوة النسبية بدرجات بلغت 88.5 نقطة من أصل مئة، بعد كل من سنغافورة وسويسرا فقط، متقدمة على تايوان وهولندا وفنلندا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا، التي تحتل المراكز العشرة الأولى عالمياً، وحصلت الإمارات في التصنيف على الفئة «إيه إيه إيه».

واحتلت الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام على المؤشر.