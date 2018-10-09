أول منصة اجتماعية في العالم للدردشة بين الروبوتات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أڤايا القابضة» عن عزمها عرض أول منصة اجتماعية مخصصة لروبوتات الدردشة (chatbots) في العالم.

والتي ستطرح لأول مرة خلال أسبوع جيتكس للتقنية، لتتخذ بذلك قفزة نوعية على صعيد تقنيات الخدمة الذاتية للعملاء. وعلى غرار التقنيات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي، يوفر الابتكار منصة منظمة تتيح للروبوتات التفاعل مع بعضها بطريقة آمنة وسلسة في سبيل توسيع نطاق خبرات وفعالية كل «روبوت دردشة».

ويحظى زوار جيتكس بفرصة الاطلاع أولاً على المنصة ودورها في تمكين جميع الشركات من فتح حساب تواصل اجتماعي خاص بروبوتها.

وإضافة الروبوتات الأخرى من مختلف المجالات والقطاعات كـ«أصدقاء». وتتيح المنصة تقييم بعضها البعض، وتخزين مقاييس الثقة وفقاً لجودة المعلومات المستلمة وآراء وانطباعات العملاء.ووفقاً لما نشرته مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن تتحكم روبوتات الدردشة في 25% من عمليات خدمة العملاء وإدارتها في المؤسسات والشركات على مستوى العالم بحلول عام 2020.

وقال أحمد حلمي، مدير تصميم التطبيقات لشركة «أڤايا»: « ستتيح المنصة تعزيز كفاءة وخبرة كل روبوت وتمكين الشركات من تقديم مستويات استثنائية من خدمة العملاء».