«بيكر هيوز» تستحوذ على 5% في «أدنوك للحفر» بملياري درهم

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ «جنرال إلكتريك» للاستحواذ على 5% في شركة «أدنوك للحفر» مقابل ملياري درهم (550 مليون دولار) فيما ستبقى «أدنوك» مالكة لحصة الأغلبية 95% في «أدنوك للحفر».

وستتعاون «أدنوك» و«بيكر هيوز جي إي» لتوسعة خدمات «أدنوك للحفر» ودعم قدراتها في مجال حفر وتهيئة الآبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف. وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها «أدنوك» المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.