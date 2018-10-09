7 مليارات كلفة الصيانة في طيران الإمارات سنوياً

المصدر: دبي ـــ لؤي عبدالله

يبلغ حجم إنفاق طيران الإمارات على الصيانة أكثر من 7 مليارات درهم سنوياً، في حين تبلغ قيمة قطع الغيار في المركز الهندسي التابع لطيران الإمارات نحو 9 مليارات درهم، بحسب عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات.

وقال الرضا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن المركز الهندسي التابع لطيران الإمارات ساهم في تخفيض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة مع إجراء عمليات الصيانة خارج الإمارات. وأن الدائرة الهندسية في طيران الإمارات نجحت في رفع الطاقة الاستيعابية للمركز.

فمثلاً في السابق كانت عملية صيانة طائرة A380 تتم كل 24 شهراً، أما الآن فقد أصبحت عملية الصيانة تتم كل 36 شهراً، الأمر الذي وفر مزيداً من الوقت تمت الاستفادة منه في إجراء بعض عمليات الصيانة لشركات طيران مثل الخطوط السنغافورية وكانتاس الأسترالية وهناك محادثات مع فلاي دبي للقيام بصيانة طائراتها. وأضاف: إن المركز الهندسي حالياً قادر على القيام بعمليات الصيانة لأسطول طيران الإمارات حتى 2026.