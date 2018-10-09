إقبال «سيتي سنتر ديرة» يمدّد فعالية «إندورز»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سيتي سنتر ديرة» تمديد فعالية «إندورز» المبتكرة، نظراً لنجاح الكبير والشعبية المميزة التي حظيت بها هذه الفعالية الترفيهية.

وحرص المركز على تمديد الفعالية التي تنظم على مساحة واسعة تبلغ 1300 متر مربع، بحيث يتمكن زوار المركز من مواصلة تسوق أحدث الأزياء من نخبة من أبرز العلامات المحلية، وتذوق أشهى المأكولات والنكهات، كذلك قضاء أجمل الأوقات مع الألعاب الإلكترونية، ومشاهدة الأفلام براحة على وسائد الجلوس المميزة في المنطقة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء.

ومن موقعها المميز في الطابق الثاني بجانب متجر «شرف دي جيه»، تشكل «إندورز» واحدة من أجمل الفعاليات الترفيهية في دبي، التي تعكس أجواء الفعاليات المقامة في الهواء الطلق وتنطلق بالزوار في رحلة إلى عالم من التجارب الترفيهية الرائعة بداية من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً خلال أيام الأسبوع، وحتى منتصف الليل في نهاية الأسبوع.

وكونه جزءاً من جهوده لدعم العلامات الناشئة والترويج لأعمالها، سيواصل «سيتي سنتر ديرة» استضافة خمس من أبرز علامات الأزياء المحلية، لعرض منتجاتهم وعلاماتهم التجارية والفنية في منطقة التجزئة، وتحتضن فعالية «إندورز» العديد من مفاهيم مأكولات الشارع المميزة.