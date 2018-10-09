باركلي للأصول تسعى لزيادة رأس المال

المصدر: دبي - البيان

عينت باركلي للأصول، شركة الأسهم الخاصة متعددة الأصول، والتي لها استثمارات في قطاعات العقارات والضيافة والنقل اللوجستي والتكنولوجيا، فريقاً من الشباب المتخصص بجمع الأموال وفتح قسم للتسويق والخدمة المباشرة للعملاء في الشركة.

ويتألف الفريق الأولي من سبعة شباب عملوا سابقاً مستشارين ماليين مستقلين وخبراء في مجال الاستشارات المالية، والذين يتمتع كل واحد منهم بسجل معتمد في تقديم خدمات مميزة لعملائه وسيعملون الآن بشكل منفرد كونه جزءاً من فريق الشرق الأوسط لتعظيم رأس المال من سوق التجزئة. فريق آخر يركز على الشرق الأقصى سيتم توظيفه في 2019.

وبقيادة جستن كوان، المساعد أول لدى باركلي للأصول، سيركز الفريق على جمع الأصول المدارة لصالح باركلي للأصول ورفع رأس المال لشركة كريبتيك العالمية، الشركة التكنولوجية التابعة لباركلي للأصول.

والتي استحوذت عليها الأخيرة في يوليو 2018 وحظيت باهتمام المستثمرين الساعين لاستكشاف تكنولوجيا البلوك تشاين والعملات المشفرة. وتعمل باركلي في أكثر من 150 مشروعاً تجارياً، وتساعد الشركات العاملة في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والأعمال الناشئة على الازدهار