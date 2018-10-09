موقع أميركي يستعرض أرقام دبي القياسية

المصدر: دبي - سيد صالح

استعرض موقع «فري تورز باي فوت. كوم» الشبكي الأميركي بعض الأرقام القياسية التي سجلتها دبي باسمها.

ونشر الموقع المتخصص في السياحة تقريراً عن شغف دبي بتحطيم الأرقام القياسية. وذكر الموقع في مقدمة تقريره أن كل شيء في دبي أكبر وأفضل، ووصف دبي بأنها مدينة تعشق التحديات وتفكر ملياً في خوضها وتستعد لمجابهتها حتى تتجاوزها.

وتناول التقرير 10 من أرقام دبي القياسية العالمية، فبدأ بأطول منحوتة من الشوكولاتة في العالم، وهي نموذج مجسم لبرج خليفة في دبي يبلغ ارتفاعه 13.52 متراً.

وذكر التقرير أن المنحوتة توجد داخل مطار دبي، وقد تم صنعها عام 2014.

وانتقل التقرير إلى ثاني الأرقام، وهي أعلى قفزة في العالم، وقام بها مغامران يعيشان في دبي عام 2014، حينما قفزا من برج خليفة،ً. وثالث الأرقام، هو فندق «جيفورا»، أعلى فندق في العالم. وكان الرقم الرابع لأطول سلسلة ذهبية من صنع الإنسان، وتم عرضها في محطة سوق الذهب للحافلات بديرة، .

والخامس لأكبر عدد الجنسيات في العالم يشارك في ترديد النشيد الوطني للدولة، في الثاني من ديسمبر 2014.