ارتفاع الدرهم مقابل عملات أهم الشركاء التجاريين

Ⅶ أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل عملات أهم شركاء التجارة العشرة في الاستيراد والتصدير للإمارات والتي لا ترتبط عملاتهم بالدولار خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته وذلك نتيجة تزايد قوة الدولار خلال فترة الرصد.

فعلى جانب الاستيراد، ارتفعت قيمة الدرهم خلال الربع الثاني من 2018 مقابل عملات أهم عشرة شركاء استيراد للإمارات من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبة 1.3%. وكان أبرزها ارتفاع الدرهم مقابل الروبية الهندية بنسبة 4.03% و3.16% مقابل اليورو علماً بأن الواردات من هذه الدول تشكل 52.3% من إجمالي واردات الإمارات.

وعزز الانخفاض الأخير في قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار مركز الدرهم مقابل الرنمينبي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعتبر الصين أهم مصدر للسلع إلى الإمارات بنحو 18.7% من مجموع واردات الدولة كذلك ارتفع الدرهم 0.78% مقابل الين الياباني و0.75% مقابل الوون الكوري الجنوبي ونحو 2.35% مقابل الجنيه الاسترليني و3.94% مقابل الفرنك السويسري.

أما بالنسبة للصادرات غير النفطية فقد ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 2.09% خلال الربع الثاني من عام 2018 مقابل أهم شركاء تصدير المنتجات غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.

وارتفع الدرهم على أساس سنوي مقابل عملات شركاء التصدير من البلدان غير النفطية بنفس الوتيرة حتى الربع الثاني من 2018، حيث زاد بنسبة 2.05 % مدعوماً بالمكاسب مقابل الروبية الهندية بنسبة 3.9% والروبية الباكستانية بنسبة 11.4%.