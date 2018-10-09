تعاون تجاري بين الإمارات وأوزبكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند الملتقى الاقتصادي الإماراتي- الأوزبكي، برئاسة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس الوفد الإماراتي وأعضاء الغرف التجارية في دولة الإمارات.

وبحضور سعيد بن ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة أم القيوين، ومحمد علي النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي ورجال أعمال يمثلون شركات إماراتية تبحث عن فرص استثمارية، كما حضر الملتقى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من أوزبكستان.

حيث بحث وفد غرفة أبوظبي برئاسة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة مع خلمورادوف سكروب نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي خلال الزيارة التي قام بها بين أوزبكستان ودولة الإمارات، وقد شهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة طشقند وبعض الاتفاقيات الأخرى.

كما تم عمل دراسات اقتصادية لبعض المشروعات الموجودة لديهم واتخاذ قرار بشأن هذه المشروعات بين رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً ونظرائهم من جمهورية أوزبكستان.

وأكد إبراهيم المحمود عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وزيادة مجالات التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وكذلك تبادل المعلومات حول ما تقدمه الدولتان للمستثمرين من حوافز وتسهيلات، بما يمكنهم من تأسيس شراكات استراتيجية حقيقية مع التركيز على قطاعات الصناعة والتطوير العقاري ودعم الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد الصديق.

وعلى هامش الزيارة قام وفد الغرفة بعقد العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الجانب الأوزبكي.

وفي ختام الزيارة أعرب وفد الغرفة عن سعادته بهذه الزيارة، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، تساعد على تعزيز التعاون في مجالات عديدة.