«لولوهايبر» ينضم إلى مول «فستيفال بلازا» في جبل علي

المصدر: دبي- البيان

أعلن «فستيفال بلازا»، أحدث وجهات الفطيم للتسوق في جبل علي ومشروع دبي الجنوب، رسمياً عن انضمام «لولو هايبرماركت» وجهة تسوق مركزية ضمن المول.

ويأتي هذا في سياق التزام «فستيفال بلازا» بتوفير مجموعة من أبرز وأفضل محلات التجزئة، ووقع الاختيار على «لولو هايبرماركت»، وهي من أكبر سلاسل الهايبر ماركت وشركات البيع بالتجزئة في الخليج العربي، ليعزز من نمط احتياجات الحياة العصرية.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة «الفطيم العقارية» لمراكز التسوق والهندسة والتكنولوجيا: «يسرنا التعاون مع «لولو هايبرماركت» ونرحب بهم ضمن أحدث مشاريعنا «فستيفال بلازا»، فنحن نتطلّع لتقديم أفضل عروض البيع بالتجزئة في كامل منطقة دبي الجنوب، وسنواصل تحسين تجربة التسوق للمقيمين في هذه المنطقة».

من جانبه قال أشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي لمجموعة «لولو»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من باقة المتاجر المميزة ضمن وجهة التسوق الأحدث في منطقة دبي الجنوب، ونترقب بلهفة لافتتاح «فستيفال بلازا» لنوفر أمام المتسوقين تجربةً متكاملة في غاية الحداثة تحت سقفٍ واحد».

وسيكون «فستيفال بلازا» وجهة مجتمعية عصرية ومريحة تتناسب بشكل خاص مع المجتمعات السكنية القريبة.