ارتفاع أسعار نفط أبوظبي الحامض

المصدر: دبي - سيد صالح

رجح موقع «إس أن بي غلوبال بلاتس» الشبكي البريطاني ارتفاع أسعار نفط أبوظبي الخام الحامض، نقلاً عن تصريحات أدلى بها أمس عدد من تجار النفط في سنغافورة. ونقل الموقع، الذي يعد من أكبر بوابات المعلومات المختصة بشؤون الطاقة، وخاصة النفط على مستوى العالم، تصريحاً لمصدر في سوق تداول النفط في سنغافورة، قال فيه:

«سيجري تداول نفط أبوظبي الخام بأسعار مرتفعة مجدداً خلال الشهر الجاري». وأكد «إس أن بي غلوبال بلاتس» أن تجار النفط ومستهلكيه النهائيين أعربوا عن توقعهم بتداول النفط الخام الحامض، الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بأسعار مرتفعة خلال الشهر الجاري، وذلك على خلفية الطلب المتزايد، خاصة من جانب المستهلكين في آسيا.

جدير بالذكر أن «أدنوك» تنتج ثلاث درجات رئيسية من النفط الحامض، والتي تتراوح أوزانها بين الخفيف والمتوسط، وهي «مربان»، و«مزيج داس»، و«زاكوم العلوي»، وكانت «أدنوك» قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أحدث أسعار البيع الرسمية للخامات الثلاث، ورفعت أسعار هذه الخامات الثلاث بقيم تتراوح بين 54 سنتاً و59 سنتاً للبرميل. وتوقع التجار والمستهلكون النهائيون في سنغافورة أن يسددوا علاوة سعرية «فرق سعر» تتراوح بين 20 و30 سنتاً للبرميل للنفط الحامض، الذي تنتجه «أدنوك» من خامي «مربان» و«مزيج داس»، بينما توقعوا سداد علاوة سعرية تراوح بين 25- 30 سنتاً للبرميل لخام «زاكوم العلوي».