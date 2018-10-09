دبي ضمن أكثر 10 مدن جذباً للاستثمارات التقنية

المصدر: دبي-أشرف رفيق

انفردت دبي من بين جميع المدن العربية، لتأتي ضمن أكثر 10 مدن في العالم جذباً للاستثمارات في المشاريع التقنية والرقمية.

وحلت دبي في المركز العاشر عالمياً في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التقنية الرقمية، حسب مؤشر المدن الرقمية المستقبلية الصادر عن مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (اف دي أي) التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز. وجاءت في المراكز التسعة الأولى: لندن ودبلن وسنغافورة وباريس ونيويورك وبنجالور وسيدني وسان فرانسيسكو وأمستردام .

ويقيس المؤشر العام للمدن الرقمية المستقبلية عناصر تشمل الترتيب العام والإمكانات الاقتصادية وانخفاض تكاليف المشاريع التقنية وجاذبية المدن للاستثمارات الرقمية، والبنية التحتية والمناخ الرقمي والاستراتيجيات الرقمية المتبعة في المدينة.