«دو» تتعاون مع «نيتفليكس» لتوفير خدمات الترفيه

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عن تعاونها مع شبكة نيتفلكس المتخصصة في تقديم خدمات الترفيه عبر الإنترنت، لتوفير أفضل الخدمات الترفيهية لعملاء الشركة في الإمارات.

واعتباراً من الشهر الجاري يستمتع عملاء علامتي دو وفيرجن موبايل بمتابعة المحتوى الترفيهي، الذي تقدمه خدمة نيتفليكس بشكل سلس ومميز عبر أجهزتهم الذكية، حيث يمكنهم دفع الرسوم الخاصة بالخدمة عبر فواتير الهاتف المتحرك.

وقال أنتوني شاينر، الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في دو: « نسعى إلى مواصلة جهودنا لتلبية متطلبات عملائنا المختلفة سواء في ما يتعلق بخدمات الاتصال أو توفير المحتوى الترفيهي. ونحن ملتزمون بمواصلة تزويد عملائنا بتجارب استثنائية ذات قيمة مضافة تعزز أسلوب حياتهم وتثري تجربتهم معنا».