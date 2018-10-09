«سياحة رأس الخيمة» تستضيف قمة وكالات السفر لدول الباسيفيك

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن استضافة فعاليات القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (PATA 2020) في إمارة رأس الخيمة من 15 وحتى 18 مايو 2019.

وسيجمع الحدث الممتد على مدار أربعة أيام نخبة من رواد الفكر العالميين وكبرى شركات السفر الدولية، إلى جانب عدد من صناع القرار المعنيين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال الدكتور ماريو هاردي، الرئيس التنفيذي لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك: «تأخذ إمارة رأس الخيمة على عاتقها مسؤولية دعم جهود حماية التراث الثقافي والطبيعي والبيئة في مختلف أرجائها، في خطوات تتماشى كلياً مع مهمة اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك في العمل محفزاً للتنمية المسؤولة لقطاعات السفر والسياحة من وإلى وضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن هذا المنطلق، نفخر بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للعمل سوياً على حدث يجمع تحت مظلته أبرز رواد القطاعين العام والخاص والشركاء لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه القطاع».

وتحتضن القمة منتدى عالمياً لتعزيز التنمية المستدامة وقيمة وجودة قطاع السياحة؛ ومؤتمراً لمدة يوم واحد؛ والاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد؛ و«ندوة PATA للشباب» ويعتزم الاتحاد تنظيم نسخة جديدة من «حوار قيادات منظمة السياحة العالمية/‏PATA».

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نتطلع قدماً لاستضافة القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (PATA 2020) في رأس الخيمة لتعريف رواد القطاع الدوليين ووفود قطاعي السفر والضيافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوجهتنا المتميزة، فتعزيز الخيارات التي توفرها الإمارة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عبر استعراض منتجعاتنا عالمية المستوى وسواحلنا الخلابة والتجارب الثقافية والمغامرات في الهواء الطلق التي نقدمها.