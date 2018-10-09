تقسيم صندوق تابع «لأبراج» بين المستثمرين

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قرر مدير صندوق رعاية صحية تابع لمجموعة أبراج أن يقسم الصندوق بين المستثمرين الآخرين، وفق ما ذكرته «بلومبرغ» عن مصادر.

وقررت شركة «أليكس بارتنرز»، التي تدير صندوق جروث ماركتس للاستثمار في الرعاية الصحية، تقسيم الصندوق بين المستثمرين، ما يعكس رغبة بعض المستثمرين الآخرين في الانفصال عن مجموعة أبراج قبل أن تتولى شركة «تي بي جي» إدارة صندوق الرعاية الصحية، وفق ما ذكرته المصادر، غير أن طريقة تقسيم الحصص غير محددة حتى الآن.

وكانت مجموعة أبراج قد أعلنت في فبراير العام الجاري أن تدقيق «كيه بي ام جي» أظهر حسن استخدام كل الأموال في صندوق الرعاية الصحية.