دبي تستضيف قمة ACE للتقنية

المصدر: دبي-البيان

تستضيف جمعية BICSI العالمية المختصة بتطوير مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قمتها ACE السنوية الثانية في دبي يوم 16 أكتوبر الجاري، على هامش مشاركتها في الدورة الـ 38 من أسبوع جيتكس للتقنية. وتجمع القمة نخبة من مبرمجي الأنظمة والمستشارين والمهندسين لمشاركة أفضل الممارسات، ومناقشة التوجهات الرئيسية والمعايير المستخدمة في تصميم أنظمة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال جيفري بيفرزرئيس جمعية BICSI: «بمجرد النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة دبي، يمكن بسهولة رؤية أن هناك مجالاً واسعاً للنمو القوي والتقدم التكنولوجي».