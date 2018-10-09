«ناتكسز إنفستمنت مانجرز» تُعيّن رئيساً إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ناتكسز إنفستمنت مانجرز، التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، حيث تتجاوز قيمة الأصول التي تديرها التريليون دولار، تعيين سهيل الباز الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وسيضطلع سهيل بقيادة الفريق المسؤول عن العلاقات مع المؤسسات والبنوك والشركات العائلية في المنطقة.

وسيقوم سهيل بمهامه في دبي، بإشراف أوليفر بلال رئيس المبيعات والتسويق الدولي. وقال أوليفر بلال: تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، مركزاً استراتيجيّاً هامّاً لناتكسز إنفستمنت مانجرز، حيث تواصل شركتنا تحقيق التوسع، وتعزيز بصمتنا العالمية. وذلك من خلال نموذجنا القائم على الشركات التابعة لنا. ونقدم حلولاً فعالة إلى عملائنا، لمساعدتهم في بناء محافظ استثمارية أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل.