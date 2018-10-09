حصد نتائج محفزات «اقتصادية رأس الخيمة» قريباً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الحركة العمرانية وارتفاع الكثافة السكانية وحركة السياحة هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد في رأس الخيمة، والتي تتماشى مع استراتيجية ورؤية الإمارة 2030، متوقعاً أن يتم حصد نتائج المحفزات التي أطلقتها الدائرة قريباً.

وأشار إلى أن 2018 شهد هبوطاً اقتصادياً على المستوى العالمي، لذلك بادرت الحكومة الاتحادية والدوائر المختصة في الدولة إلى إطلاق مبادرات ومحفزات تشجيعية على المستوى الاقتصادي، بالإضافة لضخ 16 مليار درهم خلال الأيام المقبلة من الحكومة الاتحادية في الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة ضمن مبادرة «حوار مع مسؤول» التي أطلقتها الجمعية بهدف تعزيز قنوات تواصل مسؤولي الوزارات والدوائر المحلية مع المراجعين والمتعاملين مع مختلف مناطق الدولة.

وأشار النقبي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أطلقت 12 محفزاً وتسهيلاً لمنشآت الأعمال، منها توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الخاصة برخص الغد إلى 34 نشاطاً يمكن ممارستها من المنزل مقارنة بـ 12 نشاطاً سابقاً، والسماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية، وتمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية إلى 90 يوماً.

وإصدار الرخص الاقتصادية دون الحاجة لطلب توفير مكتب عند السنة الأولى لأفرع الشركات الصادرة تراخيصها من خارج الإمارة، والسماح .

بإضافة نشاط إضافي على الرخصة من خلال تصريح فقط، وإلغاء تصريح الساعات الإضافية للمحال والمنشآت التجارية لتمديد عملها حتى الساعة 2 صباحاً، وإطلاق مبادرة التاجر الافتراضي، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة لبعض الأنشطة التجارية.

وقال النقبي: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تم تقديم الدعم المادي من حكومة رأس الخيمة بمنح 7 مشاريع شبابية بمبلغ 3.5 ملايين درهم ضمن رخص الغد التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي بلغ عددها 234 رخصة غد.

حيث تم توسيع أنشطتها من 12 نشاطاً إلى 34 نشاطاً تتم من داخل المنزل مع توفير الدعم والإعفاء لمدة 3 أعوام، ليبدأ بعدها صاحب المشروع بافتتاح شركته الخاصة خارج المنزل.

وأضاف: تمتد المحفزات إلى منح الشباب من أصحاب رخص الغد أراضي صناعية وتجارية من قبل مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتنفيذ معرض مفتوح لأصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الدائرة خفضت قيمة المخالفات بنسبة 50% وإلغاء 33 مخالفة ازدواجية مع الدوائر الأخرى.

وأضاف: بدأنا تنفيذ دراسة لتحديد كثافة الأنشطة في مناطق محددة والمخالفات بحسب المنطقة وأكبر الجاليات التي تصدر ضدها المخالفات، مما ساعدنا على تنفيذ برنامج «ثقف قبل المخالفة»، بالإضافة لإعفاء 800 تظلم من قيمة الغرامات المفروضة بحقهم.