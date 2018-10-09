«حياة للفنادق» تستحوذ على «تو رودس» بـ 480 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة حياة للفنادق عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة «تو رودس هوسبيتاليتي» المتخصصة بإدارة الفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة، والتي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية والفنادق المتميزة، ومحفظة متطورة من المشاريع حول العالم.

ومن خلال إضافة شركة «تو رودس هوسبيتاليتي»، والعلامات التجارية المتخصصة بأنماط الحياة العصرية وتوقيع اتفاقيات إدارة لنحو 85 فندقاً في 8 بلدان، ستتمكن شركة حياة للفنادق من توسيع حضور علامتها التجارية لتشمل 23 سوقاً جديدة، بالإضافة إلى تعزيز محفظة عروضها المتعلقة بتجارب الفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة والفاخرة.

وتشتمل صفقة الاستحواذ على سعر شراء أساسي يبلغ 480 مليون دولار، مع احتمال أن تقوم شركة حياة للفنادق باستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 120 مليون دولار، علماً أن ذلك يخضع لشروط معينة يتم تحديدها بشكل فردي بعد إتمام الصفقة.

ومن المتوقع لإجمالي سعر الشراء الأساسي أن يعكس مُضاعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وذلك بما يعادل 12 إلى 13 مرة من الأرباح المستقرة لعام 2021.