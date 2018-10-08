شراكة استراتيجية لدعم نمو وتطور أدنوك للحفر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أدنوك عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع بيكر هيوز جي. إي.، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات آبار النفط، تستحوذ بموجبها الأخيرة على حصة 5% من أدنوك للحفر للمساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير أعمال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز المتكاملة.

وذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على حسابها الرسمي في تويتر ، أن بيكر هيوز التابعة لجنرال الكتريك قد استحوذت على 5% في شركة أدنوك للحفر بقيمة 2 مليار درهم، وتعزز هذه الاتفاقية مكانة أدنوك للحفر في السوق وتدعم مساعيها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة.