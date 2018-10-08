الخطوط البريطانية تعتزم تشغيل إيرباص إيه 380 إلى دبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تنوي الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات إيرباص ايه 380 من مطار هيثرو في لندن إلى مطار دبي الدولي في الربيع المقبل. وقال موقع «بيزنس ترافيلر»: إنه من المعتقد أن الخطوط البريطانية سوف تشغل ايه 380 إلى دبي في رحلة يومية.

وخلال ربيع عام 2019، فترة صيانة الممر في مطار دبي الدولي، سوف تشغل الخطوط البريطانية إيرباص ايه 380 يومياً من مطار هيثرو، لتستفيد من الطاقة الكبيرة للنقل التي تتمتع بها الطائرة العملاقة، وسوف تكون الرحلات يومية فقط في الفترة من 16 أبريل إلى 4 مايو المقبل، فترة الصيانة.

وسوف تعلن الخطوط البريطانية هذا القرار في وقت قريب، لكن موقع «بيزنس ترافيلر» وجد على موقع الخطوط البريطانية الإلكتروني جدولاً برحلات يومية من مطار هيثرو إلى مطار دبي الدولي باستخدام طائرات ايه 380 العملاقة.