مشروع إطلاق «ذا إيدج» السكني في «مجمع إيوان ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «لوتاه لتطوير العقارات» أمس مشروعها السكني الجديد «ذا إيدج»، الإضافة الأحدث إلى قائمة المشاريع التي تمتلكها الشركة وتتولى تطويرها في «مجمع دبي للاستثمار». وأقيم حفل إطلاق المشروع في موقع البناء في «مجمع إيوان ريزيدنسز» بحضور عدد من كبار موظفي الإدارة العليا في شركة «لوتاه لتطوير العقارات» وعدد من الجهات المعنية والمسؤولين والشركاء.

وسيضم مشروع «ذا إيدج»، المقرر تسليمه في الربع الأول من 2020، مبنى سكنياً من 5 طوابق إضافة إلى طابق أرضي وآخر علوي، يتضمن 103 وحدات سكنية على مساحة مشيدة قدرها 144854 قدماً مربعة. وقال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: المشروع هو الإضافة الأحدث إلى مجمع «إيوان ريزيدنسز» الذي يوفر بيئة متميزة لجميع أفراد الأسرة.