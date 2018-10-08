«نتسكاوت» تستعرض المخاطر على الإنترنت في المنطقة

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة نتسكاوت سيستمز المتخصصة في مجال توريد حلول أمن الخدمات والأعمال، عن مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي ينظم خلال الفترة ما بين 14-18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتم خلال المعرض استعراض التوجهات الجديدة، وأحدث بيانات الهجمات على الانترنت من خلال تقرير نتسكاوت لاستقصاء معلومات التهديدات، وبفضل دعمه من قبل بيانات مؤشر «أطلس لحركة التهديدات»، يغطي التقرير آخر الأنشطة الخبيثة الصادرة عن مجموعات التهديد المستمرة والمتقدمة على مستوى الدول، ويستعرض مختلف عمليات البرمجيات الخبيثة، وهجمات حجب الخدمة الموزعة.

وقال محمد اليوسف، مدير المبيعات الإقليمي لحلول آربور للحماية ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة لدى شركة نتسكاوت: «تشير آخر المعلومات لدينا إلى حدوث تحول في حركة التهديدات الرئيسية لهذا العام، حيث باتت قطاعات الاتصالات والتعليم والتجارة الإلكترونية تشهد نمواً كبيراً في أعداد هجمات حجب الخدمة الموزعة مقارنة بالعام 2017».