مجلس رأس الخيمة للشباب يطلق «توجيه رواد الأعمال»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أطلق مجلس رأس الخيمة للشباب أمس، برنامج «توجيه رواد الأعمال» بهدف جمع الشباب المهتمين في ريادة الأعمال مع رواد أعمال شباب وخبراء، بهدف تبادل المعرفة من خلال حلقة نقاشية مفتوحة حول قطاعات ريادة الأعمال على مستوى الدولة بهدف الاستفادة من خبراتهم.

والبرنامج منصة لدمج رواد الأعمال الحاليين مع شباب إمارة رأس الخيمة ممن لهم اهتمام في مجال ريادة الأعمال للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، والعمل على تمكين الشباب من خلال التوجيه واللقاءات المباشرة مع الرواد الحاليين في مجالات ريادة الأعمال.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح الفكر والإبداع لدى الكفاءات الوطنية الشابة، وتأهيلهم للخوض في مجال ريادة الأعمال ليكونوا مستعدين لإدارة المشاريع التجارية وعلى دراية بسوق العمل. وخصص البرنامج أولى جلساته لقطاع الأغذية والمشروبات، والتي حضرها مروان القاضي مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في رأس الخيمة، والإعلامي محمد إبراهيم، وعدد كبير من شباب إمارة رأس الخيمة، واستعرض خلالها 3 من رواد أعمال في رأس الخيمة تجاربهم، وهم: عمر الزعابي صاحب مطعم وكافيه لالونا، وإبراهيم البرق صاحب مطعم أيزومي، وموزة العلكيم صاحبة كومينتي كافيه.

ودار الحديث حول المشاريع وأسباب الاختيار وطريقة البحث والتنفيذ، من ثم الخطوات الإنشائية والمواضيع القانونية والجهات التي يمكن التعامل معها، وصولاً لأهم التحديات التي واجهت صاحب المشروع وكيف تغلب عليها.

أفكار

وقدم مروان القاضي مدير فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في رأس الخيمة، طرق الحصول على الدعم، مطالباً بالتوجه إلى فرع الصندوق لعرض أفكارهم والحصول على الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه لهم، وأعرب عن امتنانه لمجلس رأس الخيمة للشباب للتعاون في هذه المبادرة.