تعاون بين «هواوي» والهيئات الحكومية لدعم تقنيات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

تستضيف شركة «هواوي»، النسخة الثالثة من يوم الابتكار السنوي. وتنطلق فعاليات اليوم تحت شعار «الابتكار من أجل شرق أوسط رقمي» وذلك في اليوم الثاني من معرض جيتكس 2018. ويسلط يوم «هواوي» للابتكار في الشرق الأوسط الضوء على الدور الذي تلعبه أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي.

وسيتخلل المؤتمر السنوي توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئات الحكومية وشركاء النظام الإيكولوجي الشامل لتعزيز الابتكار في تقنيات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي من جهة واستعراض نتائج البحث الجديد الذي تم تنفيذه بالتعاون مع «أناليسيس ماسون» من جهة أخرى.

وقال تشارلز يانغ، رئيس «هواوي» الشرق الأوسط،: «يوفر يوم الابتكار الفرصة المناسبة للقاء أهم الشخصيات القيادية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والهيئات الحكومية».