تسارع العمل في أبراج الجزيرة على خور دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتصاعد عمليات تشييد 20 برجاً سكنياً وفندقياً فاخراً بمنطقة الجزيرة في مشروع (خور دبي - دبي كريك هاربور)، الذي تطوره إعمار بالشراكة مع دبي القابضة. وشهد المشروع مبيعات قياسية وإقبالاً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها. وتتراوح نسب إنجاز 16 برجاً منها ما بين 20% و85% بينما يجري العمل على استكمال التصاميم الهندسية ومناقصات 4 أبراج في المنطقة ذاتها.

ووفق معلومات «البيان الاقتصادي» فإن نسب الإنجاز لتلك الأبراج هي 85% لـ«كريك ريزيدنسز» تسليم فبراير 2019 و40% برجاً «كريك سايد 18» تسليم يوليو 2019 و30% برجا «هاربور فيوز» تسليم أكتوبر 2019 و20% «كريك هورايزون» تسليم مارس 2020 و15% مجمع «ذا كوف» السكني تسليم مارس 2020 و15% «كريك جيت» السكني تسليم أغسطس 2020 و15% «هاربور جيت» السكني تسليم يونيو 2020 و15% برج «كريك رايز» تسليم أغسطس 2020.