الإمارات لتموين الطائرات تقيم أكبر منشأة للزراعة الرأسية بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

وقعت دبي الجنوب اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات لتموين الطائرات حيث ستوسع الشركة نطاق أعمالها في منطقة الطيران بدبي الجنوب. وتعتزم الشركة في هذا السياق إقامة أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم في منطقة الطيران، وذلك بالتعاون مع «كروب وان».

وتقدر تكلفة الإنشاء بنحو 147 مليون درهم (40 مليون دولار).

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: إقامة أكبر منشأة للزراعة الرأسية على مستوى العالم وتشغيلها في دبي الجنوب سيساعد على خدمة المنطقة وشركات الطيران العاملة في مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي، حيث تعتبر الإمارات لتموين الطائرات من أهم الشركاء الذين يساهمون في خدمة قطاع الطيران، كما أن وجود المنشأة في منطقة الطيران سيساهم في سرعة نقل وتسليم المنتجات في وقت قياسي لضمان جودتها.

وقال سعيد محمد، النائب التنفيذي لرئيس الإمارات لتموين الطائرات: تعد الإمارات لتموين الطائرات واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وهي دائمة البحث عن أحدث المبتكرات والوسائل الكفيلة بتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات والمنتجات. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة وتعاوننا مع دبي الجنوب في هذا المجال.

ومن المقرر أن تبدأ إقامة المنشأة في نوفمبر. وستستغرق عاماً واحداً تقريباً. ومن المتوقع أن يبدأ عملاء «الإمارات لتموين الطائرات»، بما فيهم 105 ناقلات جوية و25 صالة مطار، تلقي أول إنتاج للمزرعة في ديسمبر 2019. وستبلغ مساحة المنشأة الزراعية لدى اكتمالها 130 ألف قدم مربعة، لكن قدرتها الإنتاجية ستعادل مساحة 900 هكتار من الأراضي الزراعية.

وسيبلغ الحصاد الأقصى للمنشأة 2700 كيلوغرام يومياً من الخضار الورقية ذات الجودة العالية الخالية من الأسمدة والمبيدات الحشرية، وباستخدام كميات من المياه تقل بنسبة 99% عن الزراعة الحقلية التقليدية. وسيقلل قرب المزرعة من موقع الاستهلاك بدرجة كبيرة من البصمة الكربونية لعمليات النقل، ويضمن التسليم السريع للمنتجات الطازجة خلال ساعات قليلة من قطافها ما يحافظ على قيمتها الغذائية.