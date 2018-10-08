«إمباور» تحقق 4.1 % وفورات طاقة في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) حملتها الصيفية Cool C°24 التي انطلقت في يوليو الماضي واستمرت 3 أشهر، بهدف تقليل استهلاك طاقة تبريد المناطق من خلال الثبات على درجة الحرارة المثلى، التي من شأنها التخفيض من قيمة فواتير استهلاك المتعاملين، حيث سجلت الشركة وفورات بلغت4.1% من طاقة تبريد المناطق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تسهم مبادرات التوعية التي تطلقها «إمباور»، في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للدولة.

وأضاف: «سجلت حملة Cool C°24 نتائج مرضية تعكس مدى الوعي الذي يتحلى به المستهلك، الذي يعد شريكاً فاعلاً في خطط التنمية الوطنية المستدامة، من خلال حرصه على ترشيد الاستهلاك لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد إقبالاً كبيراً على استخدام الطاقة، وهوما يتطلب منا مضاعفة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد، لكن مع محاولة جعل هذا الطلب أكثر استدامة من خلال مبادراتنا للتوعية والتثقيف الموجهة للجمهور، التي لها دور كبير في خلق سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً بالمخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ، وذلك للمحافظة على البيئة ولتكون إمارة دبي الأقل في البصمة الكربونية في العالم سنة 2050».

وطرحت الحملة وسائل مبتكرة تساهم في تقليل الحرارة في المنازل وتخفيض التكاليف الشهرية بوسائل صديقة للبيئة، كما تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تسهم في الحد من استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف.