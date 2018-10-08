«مايم كاست» تعرض استراتيجية «جدار الحماية البشري»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة مايم كاست المحدودة، إمكاناتها الجديدة للتوعية بالأمن الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018. وفي أعقاب استحواذها على Ataata في شهر يوليو، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من أكبر معرض تقني في المنطقة لتعريف قادة قطاع تقنية المعلومات وصانعي القرارات بأحدث خدماتها وهي تدريب مايم كاست للتوعية. صممت الخدمة الجديدة لتقديم المحتوى التدريبي والتعريف بكيفية تقدير درجة المخاطر وسيناريوهات تحاكي الهجمات الواقعية.

ووفقاً لتقرير حالة أمن البريد الإلكتروني 2018 الذي أصدرته مايم كاست، فقد شهدت 90 بالمئة من المؤسسات ارتفاعاً أو ثباتاً في عدد هجمات لسرقة الهوية خلال العام الماضي، بينما قال 11 بالمئة فقط من المشاركين إنهم يعملون على تدريب الموظفين بشكل مستمر على كيفية الكشف عن الهجمات الإلكترونية، كما تركز الشركة على أهمية وجود جدار بشري فعال كأحد المكونات المهمة لأية استراتيجية تهدف للصمود في وجه الهجمات الإلكترونية.

ويقدم خبراء مايم كاست كذلك سلسلة من العروض الحية التي تبرز مدى حاجة المؤسسات إلى تطبيق تدابير الحماية الكافية ضد الهجمات الإلكترونية المتقدمة، كسرقة الهوية وعمليات الاحتيال بانتحال الشخصية.

وقال جيف أوغدن، المدير العام لدى مايم كاست الشرق الأوسط: «يمثل الخطأ البشري العامل المشترك في الغالبية العظمى من أعمال الاختراق الأمني، ومع ذلك لا يزال التدريب على التوعية الأمنية غير فعال بالقدر الكافي في منطقة الشرق الأوسط».