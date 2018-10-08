الأميرة هيا تنال جائزة «رمز القيادة المستدامة»

المصدر: دبي - البيان

نالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية سفيرة الأمم المتحدة للسلام، جائزة «رمز القيادة المستدامة» من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي واستحقت سموها هذا التكريم بكل جدارة واقتدار.

حيث تعتبر مثالاً يحتذى للكثيرين نظراً لجهودها الحثيثة كسفيرة للأمم المتحدة للسلام، خاصة أنها لعبت دوراً حيوياً في مكافحة الجوع والفقر والتركيز على التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الشباب والرياضة. وتسلمت الجائزة بالنيابة عن سموها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

جاء ذلك خلال احتفال كبير نظمه منتدى قيادة الأعمال الآسيوي انسجاماً مع مبادرة «عام زايد». وأقيم الحفل في فندق أرماني دبي في برج خليفة، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد. وتكرم سلسلة جوائز المنتدى، التي انطلقت في عام 2007، القادة من أصحاب الرؤى وبناة آسيا الحديثة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني أن أنضم إليكم في الدورة الحادية عشرة لتوزيع جوائز «منتدى قيادة الأعمال الآسيوي»، والتي تأتي تحت عنوان «إرث القيادة: الاحتفاء بالماضي، وصياغة معالم المستقبل»، وذلك بالتزامن مع احتفالنا بعام زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن ألفت عنايتكم إلى القيم التي لطالما رعاها الوالد زايد، طيب الله ثراه، وهي «التسامح، والتعايش، والحوار»، هذه القيم هي التي تميز أمتنا وتعلي شأنها بين الأمم».

وعبر عن شكره لوزارة الاقتصاد على دعمها للمنتدى الذي يتيح الفرصة لتبادل الأفكار وتكريم الإنجازات المتميزة التي حققتها 17 شخصية مرموقة من رجال وسيدات الأعمال المتميزين، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات خير سفراء لمجموعة أكبر من القادة الذين يدفعون المشاريع العامة والخاصة نحو آفاق أرحب من النجاح في دول آسيا وجيرانها».

وضمت قائمة الفائزين الـ17 بجوائز المنتدى سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والذي حاز جائزة اقتصادي الأعمال المتميز، فيما حصل سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والدكتورة بريثا ريدي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمستشفيات أبولو، الهند على جائزة جرأة الأعمال.

وحصل دايا غاماج، وزير الشؤون الاجتماعية والصناعات الأساسية في سيريلانكا على جائزة سفير التجارة وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة على جائزة الشخصية الاجتماعية المؤثرة.

وحاز خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار» جائزة تميز الأعمال وأحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأليشا موبين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لقسم مستشفيات والعيادات بمجموعة «استر» للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي جائزة نجم الأعمال الصاعد.

وحصل أشوك هيندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هيندوجا، الهند على الجائزة الآسيوية العالمية. وماهيش ميندا، رئيس مجلس إدارة شركة عالم الكهربائيات من الإمارات على جائزة العطاء المجتمعي.

والدكتور شمشير فياليل، مؤسس في بي إس هيلث كير في الإمارات على جائزة مواطن الأعمال المتميز وجولو واني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد إنداستريز في الإمارات على جائزة الإنجاز المتميز في الأعمال.

ونالت رافية إبراهيم، الرئيس ورئيس قسم التسويق لشركة إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا جائزة الريادة وفيروز ألانا، مؤسس مجموعة ألانا ورئيس مجلس إدارة إيفكو إنترناشيونال في الإمارات جائزة الإنجاز مدى الحياة والمهندسة منى الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو بالبحرين جائزة تميز الأعمال.

غرفة دبي

وأثنى ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي على جهود أعضاء منتدى قادة الأعمال الآسيوي، مشيراً إلى حرص غرفة دبي على دعم هذه الفعالية السنوية التي أصبحت منصة ثرية للحوار والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، مؤكداً كذلك العلاقات الثنائية القوية التي تربط الإمارات مع الأسواق الآسيوية، لافتاً إلى أن هذه الفعالية هي فرصة مثالية لبناء العلاقات مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في آسيا واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وأضاف: تحرص غرفة دبي على توسيع حضورها في الأسواق الخارجية حول العالم، لذا قمنا أخيراً بافتتاح مكتبنا التمثيلي الجديد في الهند، أكبر الأسواق نمواً في جنوب آسيا، لتكون بذلك خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في قارة آسيا بهدف المساهمة في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والهند واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.

وقال المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات: «يلعب منتدى قيادة الأعمال الآسيوي دوراً محورياً في توفير منصة مثالية لأهم الشخصيات المؤثرة والعقول المستنيرة للتعاون معاً من خلال تبادل المعرفة عن كل ما يخص الابتكار، والقيادة المتميزة والنمو الاقتصادي، بهدف تمهيد سبل التقدم للأجيال القادمة».

وقالت ماليني مينون، الشريك المؤسس لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي: تتوج الدورة الحادية عشرة من جوائز منتدى قيادة الأعمال الآسيوي 12 عاماً من العمل المشترك لإبراز الإمارات كملتقى عالمي تتواصل شعوب آسيا من خلاله مع بقية شعوب العالم.

250

شهد الحفل نحو 250 شخصية مرموقة من كبار الشخصيات وقادة الأعمال البارزين. وتضمنت القائمة معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة والمهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وشوكت عزيز، رئيس الوزراء الأسبق في باكستان، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، وراجيف لوثرا، المؤسس والعضو المنتدب لمكاتب لوثرا ولوثرا للمحاماة، وطارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وغيرهم.