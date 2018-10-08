دبي تحتضن أول مؤتمر لـ«الجمعية الدولية للاجتماعات» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف دبي فعاليات المؤتمر السنوي السابع والخمسين للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات في الفترة من 11 حتى 14 نوفمبر المقبل.

وستتاح الفرصة أمام الوفود المشاركة في هذا الحدث المهم للاستفادة من البرنامج المشوّق الذي يتضمن إلى جانب الاجتماعات واللقاءات جولات وزيارات ميدانية تهدف إلى التعرف إلى ثقافة دبي والمبادرات التي تنفذها لدعم الابتكار وتنمية المواهب.

ويضم جدول أعمال المؤتمر «الجلسات الإبداعية»، التي تدعو إلى التفكير غير الاعتيادي، وستركز على الجوانب المبتكرة في دبي، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على آخر التطورات والفرص التي يتيحها معرض «إكسبو 2020».

وبعيداً عن قاعات مركز دبي التجاري العالمي، التي ستستضيف الاجتماعات، ستخوض الوفود المشاركة عدداً من التجارب المميزة، مثل قيامهم بجولات في المدينة تشمل «دبي أوبرا»، و«مؤسسة دبي للمستقبل»، وموقع «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين». وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على دبي، ليس فقط كوجهة لفعاليات الأعمال، بل وكمركز للمعرفة والابتكار.

مركز المعرفة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري: «يعد المؤتمر فعالية رئيسية ضمن أجندة المجتمع الدولي لفعاليات الأعمال، وهو يوفر لدبي منصة مهمة لاستعراض إمكانياتها كمركز رائد للمعرفة.

ونأمل أن تلهم التجارب والجولات التي ننظمها في مختلف أنحاء المدينة بالتعاون مع شركائنا خلال فترة انعقاد هذا الحدث كل المشاركين، وتجعلهم يفكرون جدياً بالفرص الواعدة التي توفرها دبي. وتتكامل هذه الأنشطة مع البرنامج الرئيسي الذي اعتمدته الجمعية للوفود، بما فيها الفعاليات الاجتماعية».

ولمساعدة الحضور على وضع تصوّر شامل ومتكامل عن دبي، سيتم ترتيب زيارة إلى موقع إكسبو 2020، كما سيتم تنظيم جولة لهم في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ويتخلل الجولة إلقاء نظرة على أنظمة السلامة في طيران الإمارات، فضلاً عن تقديم الخدمة في مقصورة طائرة إيرباص إيه 380.

كما سيتم إعداد جولة تعريفية للزوار في مؤسسة دبي المستقبل، وستتاح الفرصة أيضاً للضيوف لرؤية «منطقة 2071»، بالإضافة إلى أنهم سيتعرفون إلى برنامج «مسرّعات دبي المستقبل»، فضلاً عن جولة في أول مكتب في العالم تم تشييده بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يشهد الحضور عرضاً ثقافياً ترفيهياً فريداً، وذلك أثناء جولتهم في «دبي أوبرا».

963 مشاركاً

ومن جهته قال دنيس سبيت، الرئيس التنفيذي المؤقت للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات: «تتطلع الجمعية للذهاب إلى دبي لإقامة أول مؤتمر لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تاريخها الممتد على 55 عاماً، مع حضور أكثر من 963 مشاركاً من 75 دولة مسجلة لدى الجمعية، والذي من المتوقع أن يصبح أكبر مؤتمر لها خارج أوروبا على الإطلاق. لقد وضعنا برنامجاً جديداً منذ البداية، وإن إحدى أبرز النقاط بالنسبة لي هي الجلسات الإبداعية».

وتعتبر «الجلسات الإبداعية» أحدث التجارب التي يتضمنها الاجتماع السابع والخمسون، والذي سيشتمل أيضاً على برنامجين أحدهما اجتماعي والآخر يعنى بالمسؤولية المجتمعية.