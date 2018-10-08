أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تسير أبوظبي بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها على خريطة وجهات السياحة العلاجية المتميزة والمفضلة في العالم، بعدما وقعت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع «منظمة السياحة العلاجية» لوضع الخطوط العريضة للتعاون الاستراتيجي بين الجهتين لتطوير استراتيجيات تسويقية وترويجية لاستقطاب زوار السياحة العلاجية من الأسواق الرئيسية المستهدفة بما في ذلك روسيا والصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

تنص الاتفاقية أيضاً على إنشاء مكتب إقليمي لـ«منظمة السياحة العلاجية» في العاصمة الإماراتية، وإصدار دليل جديد للسياحة العلاجية والاستشفاء في أبوظبي، والذي سيمثل منصة لنشر الوعي بمقومات السياحة العلاجية في الإمارة، ونقل رسالة الوجهة السياحية إلى الأسواق المستهدفة. وأكدت «منظمة السياحة العلاجية» في مؤتمر صحفي أمس، نقل مؤتمرها السنوي العالمي للسياحة العلاجية والمؤتمر العالمي للرعاية الصحية إلى أبوظبي اعتباراً من سبتمبر 2019، وهو المؤتمر المعترف به عالمياً، ويجمع خبراء ومنظمات متخصصة من أكثر من 100 دولة، ويستقطب سنوياً أكثر من 10 آلاف زائر وحوالي 200 جهة عارضة وراعية، علاوة على استضافة ما يصل إلى 100 من كبار المهتمين.

أهداف ورؤى

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على هامش المؤتمر، إن إبرام هذه الاتفاقية يتماشى مع أهداف ورؤى الدائرة في الترويج لمقومات السياحة العلاجية في أبوظبي، باعتبارها أحد الروافد الواعدة لتنشيط حركة السياحة في الإمارة واجتذاب المزيد من الزوار، وهو ما يدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تقود نمو وتطور اقتصاد الإمارة.

وأضاف غباش إن مذكرة التفاهم تمنحنا فرصة الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية والاطلاع على أحدث التوجهات في هذا القطاع، وتطوير استراتيجيات ديناميكية فعالة للترويج لوجهتنا السياحية في الأسواق المستهدفة الرئيسية، وزيادة مساهمة السياحة العلاجية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

منهج

قال سيف غباش إن الاتفاقية الموقعة مع منظمة السياحة العلاجية تنص على تنفيذ منهج مزدوج المحاور لتسليط الضوء على منشآت خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي وتعريف زوار السياحة العلاجية المستهدفين في مختلف أنحاء العالم بما يتضمن تنظيم جولات ترويجية في الأسواق المستهدفة، واستضافة رحلات تعريفية إلى أبوظبي لبعض المنظمات والشخصيات المختارة لزيارة المرافق والمنشآت المشاركة في الاستراتيجية. وذكر أن الجولات التعريفية ستستضيف المهتمين بالسياحة العلاجية لتعريفهم بمرافق تقديم خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي.