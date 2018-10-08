«إعمار للضيافة» تكشف عن باقات عضوية نوادي الغولف

المصدر: دبي- البيان

كشفت «مجموعة إعمار للضيافة»، شريك الفنادق والضيافة الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» والتابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن برنامج «عضوية الغولف» الجديد الذي يقدم لمحبي الغولف للمرة الأولى فرصة الاستفادة من مزايا تشمل أهم 3 وجهات للغولف في المدينة: «نادي دبي هيلز للغولف» المرتقب، وملعب الغولف في «العنوان مونتجمري»، و«نادي المرابع العربية للغولف» .

ومن خلال البرنامج، لا يتوجب على أعضاء أي من النوادي سوى دفع مبلغ رمزي للعب في النوادي الأخرى.

ويحصل الأعضاء على خصم 10 % في متاجر الغولف في النوادي الثلاثة، وخصم إضافي 20 %على المطاعم بما في ذلك «ميزون ماتيس». وتتضمن باقة العضوية دخولاً مفتوحاً إلى مرافق التدريب في النوادي، واستخدام ملاعب «بار 3» والحصول على قسيمة لأربع ألعاب في الناديين الآخرين يمكن استخدامها خلال 2019.