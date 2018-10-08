«الرواد» تطرح أراضي للتملّك الحر في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الرواد للعقارات» عن طرح مجموعة من الأراضي بمناطق مختلفة للتملك الحر في دبي، وعلى رأسها منطقة ند الشبا الأولى ومنطقة البرشاء الجنوب الثالثة ومنطقة الجداف، إلى جانب مناطق أخرى تنضوي تحت مظلة المبيعات لديها.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه العمليات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه سوق مبيعات الأراضي في دبي انتعاشاً الناتج عن حزمة التسهيلات والحوافز الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة الاتحادية السنة الجارية لدعم البيئة الاستثمارية ومحافظة اقتصاد الدولة على استمرارية نموه، حيث تم تسجيل أكثر من 3070 صفقة بيع لقطع أراض متنوعة الاستخدامات منذ بداية 2018 وحتى الآن. وأضاف أن مجموعة الأراضي التي يتم الترويج لها بأسعار تنافسية هي مجموعة متعددة الاستخدامات.