504 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 504 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 149 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 177 مليون درهم و77 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 96 مليون درهم.

جاء أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 7.5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 4.9 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 107.2 ملايين درهم، تلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11.2 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13.6 مليون درهم.