3.86 % التضخم السنوي في الدولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفع المؤشر القياسي العام لمستوى التضخم في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.86% إلى 111.6 نقطة في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 107.46 نقاط في أغسطس 2017، بينما زاد على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.15% مقارنة بنحو 111.44 نقطة في يوليو الماضي، بحسب تقرير أسعار المستهلك الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأرجع تقرير الهيئة الصادر أمس، ارتفاع التضخم السنوي إلى الزيادة في 5 مجموعات رئيسية ومن بينها خدمات النقل، (التي تشكل 14.6% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 16.96%، والأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%)، بنسبة 2.86%، والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنسبة 19.7%، والتجهيزات والمعدات المنزلية، (تشكل 5.6%)، بنسبة 4.85%.

وكانت مجموعة التبغ، التي يبلغ وزنها النسبي 0.3%، الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 86.4% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من مطلع أكتوبر الماضي.