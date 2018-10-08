واحة الصجعة ترعى قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت واحة الصجعة الصناعية مشاركتها راعياً فضياً في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، والتي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اليوم وغداً، في أتلانتس النخلة بدبي. وتعتزم واحة الصجعة الصناعية عرض مشروعها المخصص للأغراض الصناعية، وتزويد الزوار والمشاركين بمعلومات عن المشروع، الذي يُقدم فرصاً استثمارية مجزية في إمارة الشارقة.

ويتماشى تنظيم القمة مع استراتيجية دبي الصناعية 2030، الرامية إلى أن تكون الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة، والوجهة المفضلة للشركات العالمية، التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، حيث يلعب القطاع الصناعي الإماراتي المزدهر دوراً رئيسياً في اقتصاد المستقبل، واحتلال موقع الريادة في بناء قاعدة صناعية متطورة للقرن الحادي والعشرين ترتكز على كفاءات الإنسان وتصبح نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير التجاري بالإنابة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «تمثل هذه القمة فرصة مميزة لاستعراض مشروع واحة الصجعة الصناعية أمام نخبة من خبراء الصناعة، والتواصل وبناء العلاقات معهم، كما تمثل رعايتنا لهذه القمة دعماً للفعاليات التي تُسهم في الترويج للأنشطة الصناعية في الشارقة وجميع أرجاء الدولة، حيث تُسهم الشارقة مساهمة جليلة في القطاع الصناعي الوطني، وذلك من خلال استقطاب المستثمرين لإقامة قواعد وفروع جديدة لهم في الإمارة».

وأضاف المشرخ: «تقدم واحة الصجعة الصناعية إعفاء للمستثمرين من رسوم الخدمة، إضافة إلى إمكانية تقسيط الدفعات حتى 5 سنوات وبدفعة أولى لا تتجاوز الـ 10% للتسهيل على مستثمري الواحة، ﻣن خلال خطط الدفع المباشر بدون فوائد، كما يمكن للشركات المتواجدة في واحة الصجعة الصناعية، أن تنعم ببيئة أعمال صناعية متميزه في ظل وجود بنية تحتية متكاملة".