500 ألف متابع للحكومة الذكية على «تويتر»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن اجتياز صفحة حكومة الإمارات الذكية على موقع «تويتر» عتبة النصف مليون متابع، ويأتي هذا الإنجاز في سياق حرص حكومة الإمارات الذكية على التواصل الدائم والفعال مع كافة شرائح المجتمع، بما يخدم رؤية الإمارات 2021.

ويعكس هذا النجاح الجهود الكبيرة التي بذلها فريق التواصل الاجتماعي في الهيئة، بالتعاون مع فريق الحكومة الذكية، حيث نشر الفريق ما يقرب من 19 ألف تغريدة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المتابعين وأسئلتهم، وذلك باستخدام اللغات العربية والإنجليزية والهندية، بهدف زيادة رقعة التواصل والتفاعل ونشر الوعي بين مختلف قطاعات الجمهور بمفاهيم الحكومة الذكية والخدمات المتوفرة في هذا المجال.

نافذة للتواصل

وتمثل صفحة حكومة الإمارات الذكية على «تويتر» نافذة مهمة للتواصل مع الجمهور حيث تُنشر من خلالها معلومات مفيدة عن الدولة والخدمات الحكومية، كما تنشر الصفحة رسائل بأي تحديثات أو موضوعات جديدة تنشر على البوابة الرسمية لحكومة الدولة، في إطار التوعية العامة بالخدمات الحكومية.

كما أنها تعد واحدة من المنصات الرئيسية لنشر أي حملات ترويجية أو استطلاعات للرأي أو استبيانات لأخذ رأي المتعاملين في تطوير البوابة، التي تمثل منصة متكاملة تجمع كل الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الجهات الحكومية بالدولة، وتوفر معلومات تفصيلية عنها.

طرح الأفكار

وقال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة: «لقد كانت قيادتنا الرشيدة سباقة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أدوات تفاعلية لإشراك المجتمع في طرح الأفكار والمساهمة في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قوة مؤثرة، وبرلماناً مفتوحاً، وإعلاماً لا يمكن الالتفاف عليه، ومن هنا لم تدّخر الهيئة جهداً في تفعيل التواصل الاجتماعي للتعريف بأهداف الحكومة الذكية، والدور الذي تلعبه في نهضة الدولة وسعادة شعبها».

وأكد أن حساب حكومة الإمارات الذكية على «تويتر» ساهم في تحقيق التواصل الفعال والمثمر مع الناس، مضيفاً: «مكنتنا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من التعرف على متطلبات الناس وتسريع وتيرة تلبيتها».