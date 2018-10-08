«أمانة» تفتتح منشأة بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة «أمانة» لتشييد المنشآت الصناعية والتجارية، منشأة تابعة لها بمساحة 50 ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي لخدمة سوق الإنشاءات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستستفيد الشركة من عوامل جذب عدة توفرها مدينة خليفة الصناعية أبرزها الموقع الاستراتيجي وانخفاض تكاليف التشغيل وشبكات الطرق المتكاملة ذات المعايير العالمية.

وستخدم المنشأة كمقر التخزين والخدمات اللوجستية الرئيسي لشركة «أمانة»، والذي ستوظفه لتخزين وتوزيع مجموعة من منتجات البناء على مشاريعها الصناعية والتجارية ووحداتها واسعة النطاق في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة. وقد نجحت «أمانة»، التي تأسست عام 1993، في تسليم أكثر من 1500 مشروع تجاري وصناعي حول المنطقة.

وقال بسام بصيبص، المدير العام لقسم المنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية في شركة «أمانة»: تشكل مدينة خليفة الصناعية الموقع الأمثل لإنشاء مرافق خاصة بنا للتخزين والخدمات اللوجستية، وذلك لعدد من العوامل المهمة التي تميز المنطقة.