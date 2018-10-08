مجلس «رواد» يستعرض دعم مشاريع رواد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات والجهات الحكومية العاملة في مجال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لرواد الأعمال، وإسهامها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني المحلي وتنشيط الحركة التجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس إدارة مؤسسة «رواد» الذي عقد أمس برئاسة سلطان عبدالله بن هدة السويدي. واطلع المجلس على التحضيرات الخاصة بمشاركة «رواد» في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي في الحكومات الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والسير قدماً نحو مئوية الدولة عبر ترسيخ التنسيق على المستويات كافة وبحث القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة.