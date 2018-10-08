عروض العربية للسيارات تعاود إطلاق حملة الاستبدال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، إعادة إطلاق حملتها الترويجية «جنون استبدال السيارات» خلال الفترة حتى 10 أكتوبر.

وتتيح الحملة الترويجية الجديدة للعملاء فرصة اقتناء سيارتهم من «نيسان»، فضلاً عن العديد من الفوائد الإضافية الأخرى؛ حيث يمكنهم أيضاً الاستمتاع بقيمة مخفّضة لتكاليف الصيانة والإصلاح، عدا عن الموثوقية ومزايا الأمان المحسّنة. وتقدم العربية للسيارات العديد من عروض التمويل الملائمة للعملاء، فضلاً عن تمديد فترة الضمان لسياراتهم. علاوة على ذلك، واحتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، تقدم الشركة للعملاء ما يصل إلى 15 ألف درهم فوق القيمة السوقية لسياراتهم الحالية عند الاستبدال.