192 ألف نزيل في فنادق الفجيرة خلال الربع الثاني 2018

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

بلغ عدد نزلاء الغرف والشقق الفندقية في إمارة الفجيرة بالربع الثاني نحو 192 ألف و105 نزلاء، وتصدر الإماراتيون المرتبة الأولى بنسبة 33% من المجموع، تلاهم نزلاء دول أوروبا 27%، ثم نزلاء الدول الآسيوية غير العربية 18%، أما نزلاء الدول العربية غير الخليجية فبلغت نسبتهم 12%، وبلغت نسبة النزلاء المقيمين في فنادق فئة الخمس نجوم 52.4% في الربع الثاني، وسجلت فنادق ذات 4 نجوم نسبة 26.6%.

وتراجعت نسبة الإشغال في الغرف والشقق الفندقية في إمارة الفجيرة 12.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وفقاً للتقرير ربع السنوي لمؤشرات المنشآت الفندقية في إمارة الفجيرة الذي يصدره مركز الفجيرة للإحصاء.

وأظهر التقرير انخفاض عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 3.8% في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول 2018، وتراجع بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي. ورصد التقرير تراجع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 107 ملايين درهم في الربع الثاني، مقابل 137 مليون درهم في الربع الأول، في حين كانت الإيرادات نحو 114 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي، بتراجع 6.3%.