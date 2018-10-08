أداء قوي لاقتصاد الإمارات في الربع الثالث

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد موقع فوكاس- ايكونوميكس الشبكي الإسباني أن اقتصاد الإمارات اكتسب زخماً ملحوظاً، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في أعقاب أداء قوي للقطاع غير النفطي خلال الربع الثاني وأيضاً الزيادة في إنتاج النفط في شهر يونيو الماضي من جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وهو ما تمخض عنه زيادة في ناتج النفط خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأصدر الموقع المتخصص في الدراسات والتحليلات الاقتصادية مؤخراً تقييمه الفصلي لأداء اقتصاد الإمارات خلال الربع الثالث، وأوضح فيه أن زيادة الاستثمارات الأجنبية وتكثيف الإنفاق العام على المشروعات يقودان اقتصاد الإمارات إلى نمو أعلى متوقع في نهاية العام الجاري، والذي لن يقل عن 2.4%، ولن يقل عن 3% خلال العام المقبل. وأشار الموقع في تقييمه إلى دور الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في كل من أبوظبي ودبي في تعزيز هذا النمو المتوقع.

واختتم الموقع بالإشارة إلى حزمة المحفزات الاقتصادية، التي أعلنت عنها كل من أبوظبي ودبي خلال الفترة الأخيرة، والتي تركز بالأساس على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وجعلها أسهل وأرخص في الإمارتين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأيضاً استقطاب الأفراد أصحاب الكفاءات النادرة والقدرات العالية.